Bu hafta sonu başlayacak Trendyol 1. ligde Çorum FK’nın rakipleri iki başkent takımı MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği arasındaki TSYD kupasını Ankaragücü kazandı. Rakibini 4-0 yenen sarı lacivertli takım lig öncesi moral buldu,

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 57’ncisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası maçı Eryaman Stad’ında oynandı. Maça hızlı başlayan MKE Ankargücü ilk yarıyı Tolga Ciğerci, Kitsiou ve Efkan Bekiroğlu’nun attığı gollerle 3-0 önde tamamladı. İkinci yarının başında Bassogog ile farkı dörde çıkaran sarı lacivertli takım maçtan 4-0 galip ayrılarak bu yılki kupanın sahibi oldu.