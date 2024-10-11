Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, Çorum’a ve spor tesislerine hayran kaldı.

Yarın akşam Samsun’da oynanacak Türkiye-Karadağ milli maçına giden İsmail Dilber, Çorum’da Samsun TÜFAD Şube Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Bayrak ile buluşarak TÜFAD Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

İlk olarak Devane sahasındaki TÜFAD ofisinde antrenörler ile bir araya gelen İsmail Dilber çalışmalar ve talepleri dinledi.

Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy tesisleşme çalışmalarının devam ettiğini Devane sahasındaki salonun tefrişatı için diğer taban birlikleri ile ortak çalışma içinde olduklarını belirterek bu konuda Genel Merkezden destek istedi.

Aksoy ayrıca Halk Eğitim’de antrenörlerin kurslarının kesilmesini gündeme getirerek bu konuda gerekenin yapılmasını talep etti.

Genel Başkan İsmail Dilber ise Halk Eğitimler konusunda tüm illerden şikayetler geldiğini bu konuda gerekli girişimleri yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Dilber ve beraberindekiler daha sonra Yeni Stadyumu ve ordanda Çorum FK tesislerini ziyaret etti. Tesislere ve stada hayran kalan Genel Başkan İsmail Dilber bu stadyumda maç yapan ve bu tesislerde çalışan futbolcular ve antrenörlerin başarılı olması gerektiğini belirterek Çorum FK’ya bundan sonraki maçlarında başarılar diledi.

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber daha sonra Ulucami Meydanını ardından da Dünyanın en dar arastasını gezdi ve Velipaşa Konağında yöresel yemekleri tattıktan sonra Çorum’dan ayrıldı.

Dilber, Çorum’un tesisleşme konusunda önemli gelişme gösterdiğini takip ettiğini ayrıca alt yapıdada güzel işler yapıldığını bildiğini belirterek tüm futbol ailesine bu çalışmaları nedeni ile tebrik etti ve TÜFAD olarak da ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.