Bölgesel Amatör Ligdeki temsilcimiz Mimar Sinanspor’a dün oynadığı sezonun ilk maçı öncesi TÜFAD Yönetim Kurulundan ziyaret.

Çankırı FK ile sezonun ilk maçında dün sahasında karşılaşan Mimar Sinanspor’un itfaiye sahasında son yaptığı çalışmayı ziyaret eden TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Bayram Aydın ve Yetkin Özbey ile Denetleme Kurulu üyesi Hüseyin Ulusoy ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy, BAL’da ilimizi temsil edecek olan Mimar Sinanspor’a başarılar diledi ve yönetim olarak her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer ise TÜFAD yönetime ziyaretleri ve destekleri için teşekkür etti.