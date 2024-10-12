Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Yönetimi Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i ziyaret ederek spora katkı amaçlı hazırladıkları taleplerini yazılı olarak ilettiler.

TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri Hayrettin Karaca, Yetkin Özbey, Ömer Özer, Hüseyin Eğer, Vedat Aşkan ve Sadık Tahir Bıyıkoğlu Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’i makamında ziyaret ettiler.

Ziyaret sırasında TÜFAD Başkanı Yasin Aksoy yönetim kurulu olarak hazırladıkları yedi maddeden oluşan spora katkı amaçlı olarak hazırladıkları talehlerini içeren listeyi okudu ve bu konuda Şahin’den destek istedi. TÜFAD’ın talepleri Devane sahasındaki binanın üst katında bulunan taban birliklerinin odalarının aktif hale getirilmesi ve kullanıma açılması, aynı sahanın üst katında bulunan toplantı salonunun eğitim amaçlı dizayn edilerek kullamı açılması ve bu çalışmaların tüm kamu kurumlarının katılımı ile törenle hizmete açılması.

Aynı sahanın tribün yanında bulunan boş alanın düzenlenip sentetik çim yapılarak ikinci maçta oynayacak takımların ısınma alanı olarak kullanmasının sağlanması. Bu sahaya yıllarca futbolcu, antrenör ve eğitimci olarak Çorum futboluna hizmet etmiş tüm spor camiasının saygınlığını kazanmış Yavuz Selim Sümer isminin verilmesi.

İtfaiye sahasına Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan konteynirin antrenörlerin dinlenmesi ve hizmete açılması için eksiklerinin giderilmesi. En önemli talep ise devletin uyguladığı tasaruf tedbirleri nedeni ile zor durumda kalan antrenörlerin mağduriyetinin giderilmesi için EYS (Eğitim Yönetim Sistemi) projesine dahil edilmesi. Bu kapsamda futbol antrenörlerinin ilçelerde ve kulüplerde görevlendirilerek mağduriyetlerinin giderilmesi için acil destek beklendiği belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin ise ziyaretleri nedeni ile TÜFAD Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.

Şahin taleplerin kendi imkanları ile çözebilecekleri için gerekeni yapacaklarını ancak EYS konusunda yetkinin Bakanlıkta olduğunu bunun içinde gerekli girişimleri yapacaklarını söyledi.