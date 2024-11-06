Çorum Taekwondosunun yıllar sonra milli takıma gönderdiği Tugay Yolal Avrupa Şampiyonası için Arnavutyuk’a gitti. Türkiye Şampiyonasında elde ettiği başarılı ile milli takıma girmeye hak kazanan Tugay Yolal Arnavutluk’un Tiran şehrinde 7-9 Kasım tarinlerinde yapılacak olan Yıldızlar Avrupa Taekwondo Şampiyonasında milli takımda mücadele edecek.

Çorum Öncüspor kulübünde çalışmalarını sürdüren Tugay Yolal’a antrenörleri ve sporcu arkadayşları son antrenmanın ardından başarı dilekleri ile milli takıma yolcu ettiler. Milli sporcunun antrenörü İlhan Aşkın milli sporcunun Çorum’a ve ülkemize büyük başarılar kazandıracağına inandığını belirterek Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek milli takım teknik heyet ve sporcularına başarılar diledi.