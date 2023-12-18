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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Çorum Şubesi, İhtisas Akademi Projesini Çorum’da da hayata geçiriyor.

Projenin tanıtımı Hitit Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Ethem Erkoç Konferans Salonunda yapılan programla gerçekleştirildi.

TÜGVA Çorum İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, yaptığı açılış konuşmasında proje hakkında bilgiler vererek, “Bugün İhtisas Akademi projesi açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Biz gençlerimizin bu tarz akademilere ilgi göstermesinden çok mutluyuz. Çünkü 9 farklı alanda alanlarında uzman hocalarımızdan alacakları dersler ile ihtisas sahibi olacaklar kendilerine özgü yazılar yazacaklar. Kendilerini Kariyer hayatlarına hazırlayıp üniversitede sadece akademik bilgi değil bunun yanı sıra kendilerini de geliştirme ortamı çıkarmış olacaklar” dedi.

Bahadır Kıyıklık, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu gençlik tarih yazacak, vallahi de yazacak billahi de. Türkiye yüzyılının kapısını aralarken, entelektüel tavırlı, klas duruşlu, vatanı için, milleti için ben de varım diyen, daha müreffeh bir Türkiye’nin inşası için bende taş koyacağım diyen, ümmetin derdiyle derlenen bütün genç kardeşlerimize TÜGVA Çorum olarak kapılarımız sonuna kadar açık. Gençlik için yapılan çalışmalar, gençlik için harcanan mesailer bizler için çok kıymetli. Bu hususta Çorum’da ortaokuldan, liseye, liseden üniversiteye hülasa gençlerin olduğu her alanda çalışmalar yapmak bizler için bir vizyon meselesidir. İstikamet yeni ufuklar diyoruz. Her geçen gün çalışmalarımıza bir yenisini ekliyoruz. Gençlik için çalışmak gençlik için koşturmak bizim için tercih değil mecburiyettir. Gençler milletin ümididir. Tabi bu tarz çalışmalar yaparken asil ve soylu öfkemizi de unutmuyoruz. Filistin’de yaşanan katliamı büyük bir üzüntüyle yüreğimiz yanarak izliyoruz. Katil İsrail’i lanetliyor lanetlemekten de öteye geçerek boykot ediyoruz. Nasıl ki dün Sayın Cumhurbaşkanımızın iradeleriyle Ayasofya Camii ibatede açıldı, İnşallah çok yakın bir zamanda buradaki kardeşlerimizle bir cuma namazında Mescidi Aksa’da omuz omuza namaz eda edeceğiz. Buna en ufak bir şüphemiz dahi yok. Tekrardan akademimizin hayırlara vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyor sizleri tebrik ediyorum. Hassaten katılımlarıyla bizleri onurlandıran Çorum Valimiz. Doç. Dr. Sn. Zülkif Dağlı beyefendilere de şükranlarımız sunuyorum.”

Açılış konuşmasının ardından projede yer alan derslerin içeriği hakkında bilgiler veren TÜGVA Çorum İl Üniversite Koordinatörü Halil İbrahim Ekici, “Eleştirel Düşünce Bağlamında Küreselleşen Dünyada Çağı Anlamlandırmak dersiyle dünyanın sıkıntılı günlerinde çağımızı nasıl adlandırabiliriz. Çağımızda neler kaybettik veya neler kazandık eleştirel bir ortamda değerlendirme imkanı bulacaklar.

Dünyada Teknolojinin Rolü Dijital Diplomasi Dersinde Türkiye’nin diplomasi yolunda ki son yıllarda üstün başarısından ve tarihi bilgilerinden bahsedilecek. Yeni Medya ve İletişim Bağlamında bilgi dersi ile gençlerimizin doğru bilgi medyanın şekillenmesi teknolojinin gelişmesi ile bu gelişmelerin bilgiye olan etkilerini değerlendirecekler.

Diğer dersler ise; Küresel Ekonomiye Karşı Yeni Arayışlar ve İslam İktisadı, Türkiye ve AB'nin küresel göç sürecinde yürüttükleri politikalar, İslam hukuku ve Dünya da ki Mevcut Örnekleri, İslam Dünyasında ki Kriz Bölgeleri ve Güncel Durumları,

siber Güvenlikte Yapay Zekanın Rolü dersleridir. Çorum Valimiz Sayın Doç.Dr.Zülkif Dağlı Beyefendiye’ye her daim gençlerin yanında olduğu büyük bilgi birikimiyle bizlerin yolunu aydınlattığı için şükranlarımı iletiyorum. Bunun bir nişanesi olarak akademimizin en önemli derslerinden olan Türkiye'nin Yeni Dünya Düzeninde ki Yeri ve Türkiye Yüzyılı adlı dersi icra ettikleri için başta şahsım ve gençler adına teşekkür ediyorum” şeklinde belirtti.