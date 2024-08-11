Türkiye Gençlik Vakfı(TÜGVA) Çorum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen yaz okullarının kapanış programı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programa Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, bazı daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanısıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda açılış konuşmaları yapıldı.

Programda konuşma yapan TÜGVA İl Temsilcisi Bahadır Kıyıklık, öğrencilerin 6 haftalık süreç içerisinde bilgi ve becerilerini geliştirmenin yanısıra manevi değerleri de yakından tanıdıklarını söyledi.

Öğrencilerin aldığı eğitimler hakkında da bilgi veren Kıyıklık, şunları söyledi: “Kur'an-ı Kerim'den peygamber efendimizin hayatına, ilmihal’den adab-ı muaşeret derslerine kadar tutun da yüzme ve sportif faaliyetlerden kültürel gezilere kadar geniş bir yelpazede eğitim aldılar. Bu eğitimler gençlerimizin hem bedenen hem de ruhen gelişmelerine katkı sağladı.

Her sene hedefimizi yükseltiyoruz. Bu yıl Çorum’da 12 okulda 2000 öğrenci ile yaz okulu sürecimizi tamamladık. Bu Ülkenin geleceği gençler için çalışmak bizlerin bakış açısıyla tercih değil mecburiyettir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da ifade ettiği gibi ‘’Gençler milletin ümididir.’ Köklerini geçmişten alan, geleceğe emin adımlarla ilerleyen fen ve teknolojide en üst düzey olan bir gençlik tasavvur ediyoruz. Bu idealimiz için bütün teşkilatımız ile birlikte gece gündüz demeden koşturuyoruz. Filistindeki zulümleri unutmadık. Onlar unutturmaya çalışacak, onlar yok sayacak biz daha çok var olacağız. Kubbetü's-Sahra'nın saflarını, Mescid-i Aksa'nın avlusunu, kadim Filistin sokaklarını bu gençlikle doldurana kadar çalışacağız.

Ömer Halisdemiri unutmayacağız, eren Bülbül’ü unutmayacağız, Yasin Börü’yü unutmayacağız. 15 Temmuz şehitlerimizi unutmayacağız. İsmail Haniye’yi unutmayacağız. Katil İsrail’in şehit ettiği Filistinli kardeşlerimizi unutmayacağız. Yakın zamanda şehadet şerbeti içen İsmail Haniye ve bütün şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum.”

Kıyıklık, yaz okuluna olan desteklerinden dolayı Vali Dağlı ile Başkan Aşgın’a da teşekkür etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da TÜGVA’nın yaptığı gençlik çalışmalarının önemine değinerek, vakıf kültürünün mühim olduğunu ve bu kültüre sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

Vali Zülkif Dağlı ise TÜGVA’nın gençlerin eğitimine ve gelişimine katkıda bulunduğunu dile getirerek, bu tür faaliyetlere her zaman destek olduklarını ve bundan sonrada olacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından öğrencilerinin söylediği marş, şarkı ve gösteriler büyük beğeni topladı.

Program yaz okulunda düzenlenen Filistin temalı sınavda dereceye giren öğrencilere ödül takdim edilmesi ve tüm öğrencilere katılım belgesi verilmesi ile son buldu.