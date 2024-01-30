60 yıllık zanaat hayatını Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldığı "Yaşayan İnsan Hazineleri Geleceğe Aktarılan Mirasın Temsilcileri" ödülü ile taçlandıran Hasan Tuluk, iş insanlarına tarihçi oğlu Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk tarafından kaleme alınan “Bağçevânoğlu Kahvehânesi’nden Veliyyüddin Paşa Hânı’na: Çorum Velipaşa Hanı-Anadolu Oteli” kitabı hediye etti.

Hasan Tuluk, önceki gün Makina ve Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dost, Alapala Makina A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İsmail Alapala ve Arsan Makina A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Kayılı’yı ziyaret etti.

Tuluk ziyaretlerinde iş insanlarına restorasyonu tamamlanan ve Çorum’un en önemli tarihi yapılarından birisi olan Velipaşa Hanı üzerine mimarlık tarihçisi oğlu Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk tarafından kaleme alınan ve Çorum Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıkan “Bağçevânoğlu Kahvehânesi’nden Veliyyüddin Paşa Hânı’na: Çorum Velipaşa Hanı-Anadolu Oteli” kitabı hediye etti.