Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Çorum Şube Başkanı Nevzat Veldet, emekçilerin özgürlüklerin daim olduğu çağdaş bir ülkede eşitliği, kardeşliği ve barış içinde birlikte bir yaşamı yaratacak güce sahip olduğunu vurguladı.

Tüm Bel-Sen’in 34. kuruluş yıldönümü nedeniyle bir açıklama yapan Nevzat Veldet, “Birliğimiz ve mücadele kararlılığımız engelleri aşacak en büyük gücümüzdür” dedi.

Veldet, “Siyasi iktidarın, devletin tüm kurum ve kuruluşlarını denetimi altına alarak tek parti diktatörlüğü altında ülkeyi faşizan bir yönetim anlayışına doğru sürüklemesi karşısında; laik ve demokratik bir ülke, baskı ve sömürünün olmadığı gerçek bir adalet, barış ve özgürlük için her gün daha kararlı, her gün daha güçlü mücadeleye devam ediyoruz” ifadesini kullandı.

Nevzat Veldet, emek, demokrasi, barış ve özgürlükler mücadelesinde 34 yıllı geride bıraktıklarının altını çizerek, bugünün adece bir kutlama günü değil, aynı zamanda mücadeleyi daha da ileri taşıma günü olduğunu dile getirdi.

Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Nevzat Veldet, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Sendikasız demokrasi, toplu sözleşmesiz sendika olmaz” şiarıyla kurulup, kamu emekçileri adına tarihsel ilkleri yaratan yerel yönetim emekçilerinin gerçek örgütü Tüm Bel Sen’in 34. kuruluş yılı kutlu olsun. Bugünlere benzer bir şekilde ülkenin üzerinde kara bulutların dolandığı 1980’li yıllarda, o karanlık bulutları dağıtan emekçi hareketinin bir parçası olarak doğdu kamu emekçilerinin sendikal mücadelesi.

Kökleri çok daha eskilere dayanan bu mücadele 1980’lerin sonlarına doğru iyice ete kemiğe bürünerek 12 Eylül faşist askeri darbesinin toplumu hapsetmeye çalıştığı korku duvarlarını parçaladı. Bu mücadele aynı zamanda kamu emekçilerinin “devletin memuru” gömleğini de parçalayıp, hak verilmez alınır diyen emekçi kimliğini kazandığı tarihsel dönüşümün adı oldu. İşte bu mücadelenin en militan en direngen damarı olan yerel yönetim emekçileri, 20 Aralık 1990 tarihinde Sendikamız Tüm Bel Sen kuruluşuna yönelik resmi başvurularını yaparak kurumsal adımlarını atmış oldular. “Haklar yasalardan önce gelir” diyerek fiili ve meşru mücadele ile kurulan Sendikamız kuruluşu üzerinden üç yıl geçmeden 27 Şubat 1993 tarihinde Gaziantep Belediyesi ile toplu sözleşme imzalayarak, kamu emekçileri tarihinde bir ilk yarattı ve o günden bu yana örgütlü olduğu yerel yönetim kurumlarında yüzlerce toplu sözleşme imzalayarak hem üyelerine ekonomik, sosyal ve demokratik haklar kazandırdı hem de tüm kamu emekçileri için toplu sözleşme hakkının kullanımının önünü açmış oldu. Geride bıraktığımız her biri azim ve kararlılık örnekleriyle dolu bu yıllara baktığımızda bu günlere öyle kolay gelinmediğini görüyoruz. Emek, demokrasi, barış ve özgürlükler mücadelesinde 34 yıllı geride bıraktığımız bugün bizler için sadece bir kutlama günü değil, aynı zamanda mücadelemizi daha da ileri taşıma günüdür. İçinden geçtiğimiz günler demokrasi, barış ve özgürlüklerin ayaklar altına alındığı, ekonomik ve sosyal olarak insanca yaşam koşullarımızın her geçen gün daha da daraltıldığı zorlu ve çetin günlerdir. Büyük özveri ve yoğun emekle yoğurduğumuz bu mücadelede kazanan biz olacağız. Çünkü özgürlüklerin daim olduğu çağdaş bir ülkede eşitliği, kardeşliği ve barış içinde birlikte bir yaşamı yaratacak olanlar bizleriz. Birliğimiz ve mücadele kararlılığımız engelleri aşacak en büyük gücümüzdür. Gelecek güzel günleri, birliğimiz, dayanışmamız ve mücadelemizle yaratacağımıza olan inancımızla tüm örgütümüze saygı ve sevgilerimizi sunuyor, daha nice yıllarda birlik ve mücadelemizin sürmesi dileğiyle bir kez daha 34. kuruluş yılımızı kutluyoruz.” (Haber Merkezi)