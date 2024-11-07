Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Çorum ile ilgili yaptığı paylaşımdan dolayı tepki çeken bir dönemin ünsüz sanatçısı Hilal Cebeci, Çorumlulardan özür diledi.

Twitter hesabından 'Çorum diye bir il varmış, hayatım da ilk kez duyuyorum' şeklinde paylaşım yapan Cebeci'ye Çorumlular sert tepki gösterince ünsüz sanatçı, çark etti ve Çorum halkından özür diledi.

Cebeci; 'Tüm Çorumlu kardeşlerimden özür dilerim. sizi kırdığım için çok üzüldüm, Haklısınız Çorum'u bilmemek benim ayıbım. En kısa zaman da ziyaretinize geleceğim, sevgiler." şeklinde paylaşım yaptı.

BELEDİYE ÇORUM'UN KONUMUNU ATMIŞTI

Haberimizden sonra Çorum Belediyesi de Hilal Cebeci'ye imalı paylaşımda bulunmuş, Çorum'un konumunu atmıştı.