Ekim ayı belediye meclis toplantısında gündem dışı söz alarak Çorum’daki kaçak yapılaşmaya dikkat çeken CHP’li meclis üyesi Tuncay Yılmaz, tüm Çorumluları yasalara uymaya davet etti.

Yılmaz; “Bu şehrin her yurttaşı yasalara uymak zorundadır. Bir yerde herkesin gözü önünde bir yapılaşma başlıyor. Kafeteryalar olsun, villalar olsun belediyeden hiçbir müdahale olmuyor. Belediyenin kaçak yapı birimi ne iş yapar merak ediyoruz. İlla yapılaşmalar bitene kadar bekliyoruz. Bittikten sonra burayı nasıl yıkarız diyoruz. Burda birinci derece suçlu olanlar yasaya uymayanlar, ikinci dereceden suçlu olanlar ise belediyenin kaçak yapı birimidir. Kaçak inşaatlar başladığında bir yerlerden ihbar beklemek yerine belediyedeki birimler görevini yerine getirse bu keşmekeşliğe sokmayacak. Son çıkan yasalar ve mevzuatlar eşliğinde yeni imar düzenlemelerinde tüm Çorumlu yurttaşları yasalara uymaya davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı