Zanaatkarlar Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi’nin mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Gülüm Düğün Salonu’nda yapılan genel kurula üyelerin ilgisi yoğun oldu. Yüzlerce üyenin bizzat geldiği genel kurulda Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Erdoğan Yılmaz, Çilingirler, Sobacılar ve Tenekeciler Odası Başkanı Hasan İlhan, Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Çorum Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Hacı Koca, Kömür ve Odun Satıcıları Derneği Başkanı Osman Şahin ile birlikte bazı muhtarlar da katıldı. Genel kurulda divan Av. Gazi Atmaca ve Salim Oral’dan oluştu.

Mali genel kurulunda konuşan kooperatif başkanı Mustafa Fındıkcı, üyelerden aldıkları güç ve yetki ile göreve başladıkları günden itibaren yönetim kurulu ile birlikte tüm enerji ve mesailerinin işyerlerinin yapımına harcadıklarını dile getirdi.

Kooperatif yönetim kurulu olarak yüklenici firma ile tam bir uyum içerisinde çalışarak Çorum’a Türkiye’ye örnek olabilecek bir sanayi sitesini kazandırmak istediklerini anlatan Başkan Fındıkcı, yapılan tahsilatlar ve kullanılan kredilerle birlikte inşaat çalışmalarını aralıksız olarak sürdürdüklerini, kooperatifte inşaat seviyesinin yüzde 50 oranına geldiğini vurguladı.

FINDIKCI, DESTEK İSTEDİ

Hız kazandırdıkları kooperatif inşaatında her hangi bir aksaklık yaşanması için üyelerin desteğine ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Fındıkcı, “İnşaatlarımızın devamını sağlamak için siz değerli üyelerimize düşen tek görev kooperatife olan ödemelerinizi aksatmadan süresi içinde yapmanızdır” diye konuştu.

BAŞKAN’DAN ÜYELERE TEŞEKKÜR

Şehir olarak el ele verildiğinde nasıl güzel işler yapılabileceğinin en güzel örneklerinden birinin Zanaatkarlar Kooperatifi olduğunu belirterek, destek veren herkese şükranlarını ileten Fındıkcı, genel kurulda tüm maddelerin oybirliği ile geçmesinden dolayı da tüm üyelere kendilerine duydukları güven ve desteklerinden dolayı da teşekkür etti.

RAPORLAR İBRA EDİLDİ

Saygı duruşunda bulunulması ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan genel kurulda yönetim kurulu yıllık çalışma raporu ve denetim kurulu raporu, finansal tablolar ayrıntılı bir şekilde üyelere anlatılırken, ardından tüm raporlar kabul edildi.

Yönetim kurulu raporlarının ibrasından sonra ise gündemde yer alan üye aidatlarının belirlenmesi ve tahmini bütçe maddeleri de genel kuruldan geçti.