Ahlatcı Çorum FK’da bugün oynanacak Ümraniyespor maçı kadrosu açıklandı. Kırmızı Siyahlı takım dün saat 11’de yaptığı ter antrenmanı ile Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bu çalışmanın ardından açıklanan maç kadrosunda genç Taha ile cezalı Tunahan ve Zargo yeni transfer Atilla dışında profesyonel kadrodaki tüm futbolcular bulundu. Ümraniyespor maçı kadrosunda kaleciler Hasan Hüseyin ve Mahmut Eren ile birlikte Ahmethan Köse, Atakan Akkaynak, Berkay Arı, Berkcan Aytaç, Eren Karadağ, Erhan Kara, Erkan Kaş, Ferhat Yazgan, Geraldo, Mustafa Emre, İsmaila Sonko, Kasorgo, Kadir Sevent, Kerem Kalafat, Loick Landre, Mehdi, Suat, Thomas Verheydt.

Kırmızı Siyahlı takım dün akşam 19.45 uçağı ile Merzifon’dan İstanbul’a gitti. Kafile bu akşam oynayacağı Ümraniyespor maçının ardından gece 02 uçağı ile Ankara’ya dönecek ordan karayolu ile Çorum’a gelecek.