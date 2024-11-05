Mimar Sinanspor Teknik Direktörü Hüseyin Eğer, Eflanispor deplasmanında kaybettikleri için üzgün oldukları bu maçta gördükleri eksikler üzerinde yoğunlaşacaklarını söyledi.

Grubun güçlü ekiplerinden Eflanispor deplasmanına mutlak üç puan için gittiklerini belirten Hüseyin Eğer ‘Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Rakip ilk on dakikalık bölümde baskı kurdu ve biz bu baskıyı atlatamadık ve kalemizde duran toptan yediğimiz golle mağlup duruma düştük. Golden sonra oyunu dengeledik ancak hücumda final paslarında doğru tercihleri yapamayınca net pozisyon üretemedik.

İkinci yarı rakip sahada daha fazla oynamaya başladık ve topa sahip olduk. Ancak ev sahibi takım skoru koruma düşüncesi ile birinci bölgelerini iyi kapatmaları pozisyon üretmemizi engelledi. Benim için sevindirici tarafı skor ne olursa olsun mücadele tempomuzu hiç bir bölümde kaybetmedik. Rakibimizi aldığı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum.

Artık bu maç geride kaldı hafta sonu sahamızda şampiyonluğun güçlü adaylarından Bartınspor ile karşılaşacağız. Bugünden itibaren gördüğümüz eksikler üzerinde yoğunlaşarak bu maçı kazanmak için çalışacağız. Tüm taraftarlarımızı hafta sonu oynayacağımız bu zorlu maça bekliyoruz’ dedi.