Çorum Belediyespor Karate antrenörü ve Karate İl Temsilcisi Samet Türe, Balkan Şampiyonasında sporcularının başında milli takımda görev yapacak.

Türe, 8-10 Kasım 2024 tarihlerinde Bosna Hersek’in Saraybosna kentinde yapılacak Balkan Şampiyonası’nda milli takımda antrenör olarak görev alacak.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından açıklanan antrenörler arasında yer alan ve milli takım antrenör kadrosuna seçilerek ilimizi ve ülkemizi temsil edecek olan Samet Türe, “Milli takım antrenörü olarak görev yapmak bizim için kaçınılmaz bir görevdir. Bu kutsal görevi layıkıyla yerine getirerek ülkemizi en iyi şekilde temsil edip, bayrağımızı göndere çekeceğiz” dedi.

Bu şampiyonada Çorum Belediyespor’un üç milli sporcusuda madalya mücadelesi verecek.