Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat’ın ağabeyi, Çorum’un tanınmış iş insanlarından Turgay Özkubat (60), son yolculuğuna uğurlandı.

Merhum Arif Özkubat ile merhume Aysel Özkubat’ın oğulları, Kamuran Özdindar’ın kardeşi, Naki Özkubat, Nalan Adsan ve Handan Özkubat’ın ağabeyleri, Yiğit Ali Özkubat, Fulya Kılıçoğlu ve Öyküsu Özkubat’ın babaları, Uzay İnşaat Sahibi Murat Kılıçoğlu’nun kayınpederi Turgay Özkubat’ın cenazesi Cuma namazına müteakip Akşemseddin Cami’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verildi.

Cenazeye, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay Naim Çetinkaya, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, STK temsilcileri, iş insanları, merhumun yakınları ve vatandaşlar katıldı.