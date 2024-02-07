Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı tarafından Çorum Belediye Başkan Adayı Hasan levent Çöphüseyinoğlu için düzenlenen aday tanıtım toplantısında konuşan CHP Merkez İlçe Başkanın Utku Ulaş Taşar, Çorum Belediyesi’ni Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yapacaklarını belirterek; “ 1 Nisan’da sayın Çöphüseyinoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte sosyal belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halktan yana bir belediyecilik nedir herkes görecek. Bizler Turhan Kılıçcıoğlu başkanımızın çizgisinden bir belediyecilik vaat ediyoruz. Tüm Çorum’u kucaklayacak adayla onun yolunda ilerliyoruz.” dedi

İktidarın genel seçimleri iftira ile kazandığını belirten Taşar, bu kez halkı kandıramayacaklarını dile getirerek;

“Yerel seçimler, genel seçimlerin öncüsüdür. Bu yüzden 31 Mart seçimleri hem Çorum için hem de ülkemiz için çok büyük öneme sahiptir. Cumhuriyet Halk Partisi tabanından tavanına kadar çok büyük bir partisidir. Hepimiz çok çalışacağız. Öncelikle Çorum Belediyesi’ni Cumhuriyet Halk Partili bir belediye yapacağız. 1 Nisan’da sayın Çöphüseyinoğlu’nun göreve gelmesiyle birlikte sosyal belediyecilik, şeffaf belediyecilik, halktan yana bir belediyecilik nedir herkes görecek. Birileri dereyi görmeden paçaları sıvamış durumdalar. Herşeyi tozpembe göstererek oy alacaklarını sanıyorlar. Genel seçimlerde iftira atarak aldıkları oyları bu kez alamayacaklar. Bu kez halkı kandıramayacaklar. Çorum için, Çorum halkı için herkes taşın altına elini koyacak. Polemiklere girmeden projelerimizi halka anlatacağız. Açık ve net söylüyorum. Çorum olması gereken yerde değildir. Bizler Çorum’un olması gerektiği yere nasıl taşıyacağımızı anlatacağız.” şeklinde konuştu