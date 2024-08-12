Almanya'nın Hohenfels kentinde, 19 NATO Müttefiki ülkeden 36 takım en iyi Avrupa keskin nişancı takımı olmak için yarıştı. Almanya'nın ev sahipliği yaptığı yarışmaya Türkiye'den 2 takım katıldı.

BİRİNCİ DE İKİNCİ DE BİZDEN

Her yıl düzenlenen ve günlerce süren yarışmada, keskin nişancı birlikleri kara navigasyonu, ileri düzey nişancılık, tıbbi simülasyonlar ve daha birçok alanda test ediliyor. Avrupa'nın En İyi Keskin Nişancı Takımı Yarışması'nda Türk Kara Kuvvetleri takımı 1'nci, Türk Özel Kuvvetleri takımı 2'nci olarak yarışmaya damga vurdu.

Sıralamada diğer ülkeler,

1. Türk Kara Kuvvetleri

2. Türk Özel Kuvvetler

3. Finlandiya/ABD

4. Yunanistan