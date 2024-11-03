Türk futbolunda bu sefer genç yeteneklerin parlayacağı ligden üzücü görüntüler geldi. U14 Futbol​ Ligi'nde Rizespor​ ile Trabzonspor​ arasındaki maçta gerginlik yaşandı. Rize’de oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin 2-2 beraberliği yakalamasının ardından olaylar yaşandı.

Türk futbolunda utanç görüntüleri! Genç yeteneklerin U14 liginde kavga çıktı, biber gazı sıkıldı - 1. Resim

TRABZONSPOR ANTRENÖRLERİ SAHAYA GİRDİ

Beraberlik golünü atan Trabzonsporlu oyuncu kırmızı kart görürken, Trabzonspor'un iki antrenörü sahaya girerek duruma tepki gösterdi ve hakemle tartıştı. Yaşananların ardından Trabzonspor'un iki antrenörü de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Türk futbolunda utanç görüntüleri! Genç yeteneklerin U14 liginde kavga çıktı, biber gazı sıkıldı - 2. Resim

POLİS DEVREYE GİRDİ

Rizespor'un yedek kulübesinde bulunan bir kişi ise yedek kulübesinden çıkıp tribünlerin önüne gelerek taraftarların bulunduğu tel örgüleri tekmeledi. Bu kişi daha sonra Trabzonspor yedek kulübesine doğru ilerleyerek Trabzonspor teknik direktörünün üzerine yürüdü.

Türk futbolunda utanç görüntüleri! Genç yeteneklerin U14 liginde kavga çıktı, biber gazı sıkıldı - 3. Resim

Kartal ‘KEÇİ’ avında Kartal ‘KEÇİ’ avında

Polis olayları biber gazı kullanarak sakinleştirdi. Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti ve 2-2 berabere sona erdi.

Editör: İhlas Haber Ajansı