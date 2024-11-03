Türk futbolunda bu sefer genç yeteneklerin parlayacağı ligden üzücü görüntüler geldi. U14 Futbol​ Ligi'nde Rizespor​ ile Trabzonspor​ arasındaki maçta gerginlik yaşandı. Rize’de oynanan karşılaşmada bordo-mavililerin 2-2 beraberliği yakalamasının ardından olaylar yaşandı.

TRABZONSPOR ANTRENÖRLERİ SAHAYA GİRDİ

Beraberlik golünü atan Trabzonsporlu oyuncu kırmızı kart görürken, Trabzonspor'un iki antrenörü sahaya girerek duruma tepki gösterdi ve hakemle tartıştı. Yaşananların ardından Trabzonspor'un iki antrenörü de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

POLİS DEVREYE GİRDİ

Rizespor'un yedek kulübesinde bulunan bir kişi ise yedek kulübesinden çıkıp tribünlerin önüne gelerek taraftarların bulunduğu tel örgüleri tekmeledi. Bu kişi daha sonra Trabzonspor yedek kulübesine doğru ilerleyerek Trabzonspor teknik direktörünün üzerine yürüdü.

Polis olayları biber gazı kullanarak sakinleştirdi. Daha sonra maç kaldığı yerden devam etti ve 2-2 berabere sona erdi.