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Türk Güreşinin kalbi beş gün Çorum’da atacak. Güreş Federasyonu daha önce açıklanan Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasının ardından Büyük kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası’nı da Çorum’a verdi.

Çorum Belediyesi’nin sponsorluğunda 8-10 Aralıkta yapımı tamamlanan Yeni Spor Salonu’nda yapılacağı açıklanan Büyükler Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasının ardından hemen ardından Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasıda yine Çorum Yeni Spor Salonu’nda yapılacak.

11-12 Aralık tarinlerinde yapılacak olan Büyük Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında önümüzdeki yıl milli takımda görev yapacak sporcuların belirlenmesi açısından son derece önemli. Yapımı tamamlanan Yeni Spor Salonu beş günde iki büyük şampiyonaya ev sahipliği yaparak hizmete açılmış olacak.