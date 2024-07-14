Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

“Bugün, Türk milletinin demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma kararlılığını gösterdiği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 8. yıl dönümünü anıyoruz. 15 Temmuz 2016 gecesi, milletimiz hain bir darbe girişimi karşısında, cesareti ve kararlılığı ile demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmıştır” diyerek açıklamasına başlayan Erol Afacan, “O gece, FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bu hain saldırıya karşı milletimizin her kesiminden insan, tek yürek olarak demokrasiyi savunmuş ve tarihe geçen bir direniş sergilemiştir. Şehitlerimiz canları pahasına vatanlarını korumuş, gazilerimiz ise büyük bir fedakarlık örneği göstermiştir. Onların bu fedakarlıkları, milletimizin bağımsızlığına ve demokrasisine olan bağlılığının en güçlü ifadesidir” dedi.

15 Temmuz’un, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin pekiştiği bir gün olarak hafızalarda yer ettiğini dile getiren Afacan, “Bu vesileyle, başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Çorum Eczacı Odası olarak, milletimizin bu büyük zaferini ve demokrasimize olan inancımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ülkemizin geleceği için demokrasimize, milli iradeye ve hukuk devletine olan bağlılığımızı sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Unutulmamalıdır ki, 15 Temmuz’da gösterilen direniş ve kararlılık, sadece bir gecenin değil, geleceğimizin teminatıdır. Bu bilinçle, demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığımızı her zaman ve her koşulda sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)