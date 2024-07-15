MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, “15 Temmuz’un yıl dönümünde, kahramanca direnişleriyle vatanı ve milleti kurtaran şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz” dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere uzun, huzurlu ve sağlıklı bir ömür dileyen MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, “15 Temmuz, Türk milletinin demokrasiye olan bağlılığını ve istiklal ruhunu tüm dünyaya haykırdığı bir geceydi. Bu gecede, hain FETÖ darbecileri, milletimizin iradesini kırmak ve Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmak için alçakça bir saldırı girişiminde bulundular. Ancak Türk milleti, bu hain saldırıya karşı kahramanca direndi ve demokrasiye olan bağlılığını bir kez daha kanıtladı.Bu direnişin öncülüğünü yapan, canlarını hiçe sayarak tanklara göğüs geren kahraman şehitlerimiz ve gazilerimizdir. Onların sayesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağı gökyüzünde dalgalanmaya devam etti” ifadelerini kullandı.

“15 Temmuz, bize Türk milletinin asla yenilmeyeceğini ve esaret altına girmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Bu millet, bağımsızlığı için her zaman canını feda etmeye hazırdır” diyen Çıplak, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bu vesileyle, aziz şehitlerimize bir kez daha minnettarımızı ifade ediyor ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Onların fedakarlıkları sayesinde Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar bağımsız kalacaktır.

Aziz milletimiz, 15 Temmuz'dan ders almalı ve birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Bu hainler, milletin birliğini bozmak ve ülkeyi kaosa sürüklemek istediler. Ama başaramadılar. Çünkü Türk milleti, birlik ve beraberlik olduğu sürece her zorluğun üstesinden gelebilecek güce sahiptir. Bu vesileyle, sizlerden birlik ve beraberliğimizi korumak için her zaman tetikte olmanızı ve hainlere fırsat vermemenizi rica ediyorum. Unutmayalım ki, Türkiye Cumhuriyeti, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Bu vatanı korumak, hepimizin görevidir. Haydi hep birlikte, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha da yüceltelim ve mazlum milletlere örnek olalım. Yaşasın Türk milleti. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ruhumuz şehitlerimizle, kalbimiz gazilerimizle olsun. Allah'ım bizleri birbirimize ve vatanımıza muhtaç etmesin. Amin!”