Türk milletinin azim ve kararlılığının, kısa süre içinde düşman tahkimatını aşarak, milli ruhun ateşiyle zaferi elde ettiğini belirten MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, "Bu büyük zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin inanç ve iradesinin zaferidir. 30 Ağustos, İslam'ın, milliyetçiliğin, bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. 30 Ağustos'ta vatan ve bayrak sevgisi, düşman emellerini yerle bir etmiş, esaret düşüncesi, bağımsızlık ve özgürlük için atılan adımların sonucunda yok olmuştur.Mondros Ateşkes Antlaşması'nın imzalandığı 30 Ekim 1918'den, 26 Ağustos 1922'deki Dumlupınar Meydan Muharebesi'ne kadar geçen süreçte, milletimiz kendi kaderine bizzat sahip çıkmış ve geleceğine yön vermiştir. Bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atmış ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olmuştur. Dumlupınar'daki büyük zafer, Türkiye'nin çatısını örmüş ve Cumhuriyet'in şeref ve namusla perçinlenmiş kapılarını aralamıştır.1071 Malazgirt Meydan Muharebesi'nden başlayıp, 30 Ağustos 1922'ye kadar süren kahramanlık tarihimiz, milletimizin meydanlarda verdiği büyük mücadelenin bir sonucudur. 30 Ağustos; Türk milletinin yeniden dirilişinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımıdır. Çanakkale'de olduğu gibi, Türk milletinin tüm kudretiyle doğrulara mütecaviz emellerini püskürttüğü, milli birlik ve beraberlikle vatanın üzerindeki sis bulutunu dağıttığı gündür" şeklinde belirtti.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"26 Ağustos 1071'de bu toprakları vatan yapan aziz ecdadımız ne kadar hürmet ve hayranlığa layıksa, 851 yıl sonra, 30 Ağustos 1922'de düşmanı bozguna uğratan kahramanlarımız da aynı şekilde minnet ve şükranı hak etmektedir. Bu büyük zafer, milletimizin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesinin simgesidir.Dumlupınar, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş kutsal bir mekandır. Şehitlerimiz, vatanımız için canlarını feda etmiş ve her biri, kahramanlıklarıyla tarihimize damgasını vurmuştur. Şehitlerimizin anısı, bugün hala bizimle ve onların kahramanlıkları, milletimizin bağımsızlık ruhunun bir parçasıdır.Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, milletimizin geleceğini emanet alırken, her daim milletimizin gerçek yararlarını göz önünde bulundurmuşlardır. Bir milletin ruhu ve iradesi zedelenmedikçe, o millete hükmetmek imkânsızdır.Bugün, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm mücadele kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anarken, sizleri de sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Başkomutanlık Meydan Zaferi'nin dönümünü kutluyor ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla yad ediyorum.Ne mutlu Türküm diyene."