Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İl Yönetimi, Vali Doç. Dr. Zülkif DağlI'yı makamında ziyaret etti.

Türk PDR Derneği İl Başkanı Aykut Aydemir ziyarette Vali Dağlı’ya dernek ve sahadaki çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulunarak Psikolojik Danışmanlar olarak yetkinlikleri doğrultusunda yapılacak her türlü çalışmada Çorum Valiliği ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Türkiye Bağımlılıkla Mücadele eğitimlerinden ihmal ve istismar konularına kadar oldukça geniş bir yelpazede Psikolojik Danışman ve Rehberlik Öğretmenlerinin sahada göstermiş olduğu önemli faaliyetlerle ilgili de istişarelerde bulunuldu.

Aydemir, kabullerinden dolayı Dağlı’ya teşekkür etti.