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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik(PDR) Derneği İl Temsilciliği Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette dernek yöneticilerinden Göksel Tandoğan, Çorum Yeşilay ile işbirliği içerisinde, Hitit Üniversitesi’nde 1. sınıfa başlayan bütün öğrencilerin oryantasyon sürecine dahil olarak “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Farkındalık Eğitimi”ni başlattıklarını söyledi.

Önümüzdeki süreçte alanlarıyla ilgili farklı konularda da Hitit Üniversitesi'ne her türlü desteği sağlayabileceklerini ifade eden Tandoğan, öğrencilere yönelik yapılabilecek faaliyetlerle ilgili Rektör Öztürk’le istişarede bulunduklarını söyledi.

İl Temsilcisi Aykut Aydemir de misafirperverliğinden dolayı Rektör Öztürk’e teşekkür etti.

Yönetim kurulu üyeleri Selim Keiyinci ve Yaprak Biçer de ziyarette hazır bulundu.