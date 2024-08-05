İl Genel Meclisi Ağustos ayı ilk oturumunda Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran’ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ve Gazze’de masum sivillerin katledilmesine tepki gösterildi.

Türk ve Filistin bayraklarıyla geçekleştirilen toplantıda Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Grup Başkanvekili Başak Gözde Taşkıran, CHP Grup Başkanvekili Sadettin Akgül ve MHP Grup Başkanvekili Selim Dölcü, Gazze’de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, Siyonist İsrail’in Gazze’de yaptığı soykırımın bir an önce durdurulması için Birleşmiş Milletlerin ve devletlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini söyledi.