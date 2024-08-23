Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Çorum Şube Başkanı İsmail Deli ve yönetim kurulu üyeleri Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ziyaret etti.

TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, ziyarette vakfın tarihçesi ve faaliyetleri hakkında Vali Dağlı’ya bilgi verdi.

Amaçlarının milli, manevi, kültürel, ahlaki ve dini değerlerin diri tutularak genç nesillere aktarılmasını sağlamak olduğunu kaydeden TÜRKAV Çorum Şube Başkanı İsmail Deli, iki ayrı konuda Erasmus projesi hazırladıklarını belirtti.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise TÜRKAV’ın çalışmalarının çok güzel olduğunu ifade ederek, her daim çalışmalarına destek vereceğini ifade etti.

Dünyada ve bölgesinde lider bir Türkiye’nin dünya barışına da katkısının olacağını kaydeden Vali Dağlı, Devletimizin bölücü terör örgütlerine taviz vermediğini bundan sonrada taviz vermeyeceğini ifade ederek terör belalarından yakın zamanda inşallah kurtulacaklarını söyledi.

Milli ve manevi değerlerin korunmasının elzem olduğunu ifade eden Dağlı, TÜRKAV Çorum Şubesine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür etti.

Ziyarete TÜRKAV Çorum Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri Arif Özdilli, İsmail Ediş, Serkan Kabalak ve Ercan Almacı da katıldı.