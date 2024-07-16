Son dönemde Osman Kavala ile ilgili açıklamalarıyla iktidarın tepkisini çeken AK Parti'li Tuğrul Türkeş, Gazete Duvar'dan Can Bursalı'ya konuştu.

Osman Kavala'nın durumunun laboratuvar gibi olduğunu söyleyen Türkeş, "Altını kırmızıyla çizmek gerekir. Osman Kavala, casusluktan hüküm giymedi. Bu suçlamada delil bulunamadı, adam beraat etti. Gezi Parkı'yla ilgili davadan yargılandı. Ama 7 yıl süren bir yargılama mı olur?" diye konuştu.

"İddialar doğruysa Osman Kavala kızıl değil, turuncu milyarder"

Kavala'ya ilişkin "kızıl milyarder" tanımlamasını hatırlatan Türkeş, "Milyarder olmanın Türk Ceza Kanunu'nda bir yeri mi var? Açık yeşil milyarder, turuncu milyarder mi diyeceğiz? Kaldı ki, iddialar doğruysa Osman Kavala bir turuncu milyarder" ifadelerini kullandı.

"Hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir"

Osman Kavala'nın uzun yargılama sürelerinin bir sembolü olduğunun altını çizen Türkeş, "Ekonomimiz iyi değil. Mehmet Şimşek bakanımız sağolsun debeleniyor, çalışıyor ama hukuk doğrudan işlemediği için ekonominin iyileşmesi konusunda zorluklar yaşıyoruz. Aslında mesele Kavala falan değil. Para aradığında gerçek fiyatla alamıyorsun. Daha fazla faiz ödüyorsun. Niye? Çünkü birtakım inceleme kuruluşları, Türkiye'deki hukukun durumuna bakıyor, daha fazla faizle karşına geliyor. Bu fazla faiz milli bütçene yüktür. Bundan kurtulmamız lazım. Yargılamaları makul seviyeye getirip, hukuku düzeltirseniz ekonomi de düzelir. Türkiye'ye ciddi anlamda bir para akışı sağlayamıyoruz Batı'dan. Yatırımcı getiremiyoruz. Yatırımcılar paralarını bir yere yatırmak istiyorlar. Finansları var, kaynakları var. Sen bunları getiremiyorsun. Niye? Uzun yargılama sürelerinden" dedi.