Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, yaptığı açıklama ile Hamas lideri İsmail Haniyye’nin İsrail tarafından suikastla şehit edilmesine tepki gösterdi.

“Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rableri katında Allah’ın, lütfundan kendilerine verdiği nimetlerin sevincini yaşayarak rızıklandırılmaktadırlar.” (Bakara 154) “Canımız, kanımız, ailemiz, çocuklarımız, evlerimiz; Kudüs ve Mescid-i Aksa’ya feda olsun” diyerek ülkesinin onuru Müslümanların yitiği için mücadele eden eski Filistin Başbakanı ve Hamas Lideri İsmail Haniyye, İsrail’in alçakça bir saldırısıyla şehit edildi” diyerek açıklamasına başlayan Diyanet Sen Çorum Şube Başkanı İsmail Şanal, “Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniyye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına ve İslam ümmetine başsağlığı diliyoruz. Biz onun özgür Filistin için, özgür Kudüs için, ümmetin izzeti, haysiyeti için mücadelesine şahidiz” dedi.

Haniyye’nin mülteci kamplarından liderliğe uzanan hayatının Filistin'in bağımsızlığı için verilen mücadeleyle geçtiğini kaydeden İsmail Şanal, “Yaşamını Filistin davasına, Filistin’e barış ve huzur gelmesine adayan, aile fertleri İsrail tarafından katledildiğinde dahi barışa olan inancını bir an olsun yitirmeyen İsmail Haniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüştür. Haniyye’nin aziz hatırası Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.

Hamas lideri İsmail Haniyye’nin Tahran’da alçakça katledilmesini lanetliyor, tüm Filistin halkına başsağlığı diliyor, Filistin'de 50 bin şehidin kanına karışan bu aziz kanın özgür Kudüs'e, nehirden denize özgür Filistin’e açılan yol olduğuna inanıyoruz.

Soykırımcı, katliamcı, eli kanlı katiller bilsin ki biz her zaman Filistin’in ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edecektir. Rabbim şehadetini kabul etsin mekanı cennet, makamı ali olsun. Şehadet bir çağrıdır nesillere ve çağlara, ne mutlu bu çağrıya “lebbeyk” diyerek cevap verenlere” ifadelerini kullandı.