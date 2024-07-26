Ankara’da devam eden U 11 ve U 13 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum’dan farklı kulüplerden 57 sporcu madalya mücadelesi veriyor.

24 Temmuz’da başlayan ve 28 Temmuz pazar günü sona erecek olan şampiyona Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda 172 kulüpten 460 sporcunun katılımı ile başladı.

Şampiyonada Çorum Belediyespor antrenörler Bülent Tuzcu ve Ali Köseer yönetiminde, 30 kiloda Eymen Ege Yalçın, 34 kiloda Polat Karasu, 48 kiloda Berkay Gözübüyük, 41 kiloda Eren Çam, ve Berat Kopar mücadele edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kadrosunda ise İlyas Güneş’in kafile başkanlığında antrenörler Yasin Bolat, Önder Öğreten, Adem Uysal, Abdullah Çakırer, Serdar Çatam, Mustafa Biçer, Yusuf Atmaca, Uğur Çadır Abbas Eker, Mustafa Koçak ve Fatih Topuz yönetiminde şu sporcular mücadele edecek:

Çorum Gençlikspor: Samet Özcenik, Yunus Berat Yılmaz, Osman Efe Yıldırım, Metehan Karakuş, Burak Koca, Burak Ali Kılıç, Seyfullah Hatemoğlu, Abdulhamit Çeker, Ahmet Arif Çeker, Hüseyin Gazi Çanak,. İl Özel İdarespor: Fatih Çınar Cüce, İsa Eren Yıldırım, Rüzgar Severcan, Metehan Altuntaş, Alperen Atak ve Ahmet Çınar Bıdık. Osmancık Belediyespor: Mustafa Enes Çıtak, Kamel Şahin Karabakal, Taha Ediz Çelik. Fahrettin Acı, Veysi Yaman, Sefa Dölcü, Mehmet Efe Öder. İskilipspor: Hasan Şentürk, Abdulkadir Elmacı, Hüseyin Caner Filiz, Melik Şahin, İhsan Emir Ala, Ortaköy Belediyespor: Yusuf Koçak. İl Milli Eğitimspor: Taha Bozkuş, Enes Yasin Kalender, Muhammet Seyit Karakaş, Yiğit Emir Yıldız, Muhammet Halit Kılıç, Bedirhan Aktaş, Alperen Bolat.