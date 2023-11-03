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Ziraat Türkiye Kupası’nda Ahlatcı Çorum FK’nın da mücadele edeceği 4. tur kuraları 7 Kasım salı günü çekilecek. Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre dün oynanan maçlarla sona eren Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları sonunda tur atlayan 34 takım ile birlikte kupaya bu turdan katılacak 21 takım ve toplamda 55 takımın mücadele edeceği 4 tur kuraları 7 Kasım salı günü saat 14’de Futbol Federasyonu Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak. Kura çekimi A Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.

Kupa’ya bu turda Süper Lig’den Çaykur Rizespor, Başakşehir, Pendikspor, Trabzonspor, Karagümrükspor ve Yılport Samsunspor, Tredyol 1.ligde Ahlatcı Çorum FK ile birlikte Şanlı Urfaspor, Bodrum FK, Eyüpspor, Göztepe, Kocaelispor, Sakaryaspor 2. ligden ise 1461 Trabzon, Amedspor, Erzincanspor, Ankara Demirspor, Ankaraspor, Bucaspor, Esenler Erokspor, İskenderunspor ve Vanspor takımları katılacak.

Ahlatcı Çorum FK bu turda seri başı olarak katılacak ve bu tur maçını kendi sahasında oynayacak. Ziraat Türkiye Kupası’nda 4. tur maçları 5-6-7 Aralık’ta tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak ve tur atlayan takımlan 5. eleme turunda ise 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynayacak.