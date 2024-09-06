Ahlatcı Çorum FK'nın 5.turdan dahil olacağı Ziraat Türkiye Kupası'nda 1.eleme turu maçlarının programı açıklandı. Maçlar 10-12 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5.Grup'ta Çorum'u temsil edecek olan Mimar Sinanspor'un rakiplerinden Sinopspor, 10 Eylül Salı günü, Düzcespor'la sahasında karşılaşacak. Sinop Üniversitesi Sahası'ndaki mücadele saat 15.00'te başlayacak. Çankırı Futbol Kulübü, 11 Eylül Çarşamba günü Kırıkkale Futbol Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Çankırı Atatürk Stadı'nda oynanacak maç saat 13.30'da başlayacak.

Bartınspor ise aynı gün Zonguldak Kömürspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Karaelmas Kemal Köksal Stadı'ndaki karşılaşma 14.30'da başlayacak.

Kupada, 10 Eylül Salı günü Kahramanmaraş İstiklalspor'la Kilis Belediye, Sinopspor'la da Düzcespor karşılaşırken, 11 Eylül Çarşamba günü Çankırı Futbol Kulübü-Kırıkkale Futbol Spor Kulübü, Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor, Bitlis Özgüzeldere-Hakkâri Zapspor, Dersimspor-Adıyaman FK, Kelkit Hürriyet-Kars 36 Spor, Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor, Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediye, Etimesgut Belediye-Kırşehir Futbol Spor Kulübü, Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor, Zonguldak Kömürspor-Bartınspor, Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor ve Uşakspor-1922 Konyaspor maçları oynanacak.

12 Eylül Perşembe günü ise 23 Elazığ FK ile Bingölspor, Bozüyük Vitraspor'la da Bursaspor karşılaşacak.

Tek maç üzerinden eleme usulüne göre oynanacak maçların galipleri 2.tura yükselecek.