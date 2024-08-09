Düzensiz göç sorunu dünyayı etkilemeye devam ederken Türkiye de bu konuda ciddi problem yaşayan ülkelerden biri.

Özellikle Suriye'deki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınan Suriyeliler, bu alanda ciddi yoğunluk oluşturuyor..

Türkiye'de bulunan 3 milyonu aşkın Suriyelinin yaşadığı illerin başında ise İstanbul geliyor..

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’nın istatistiklerini baz alarak bir rapor yayınladı.

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURİYELİLER

Buna göre, 2005-2024 yılları arasında Türkiye’de toplam 2 milyon 667 bin 379 düzensiz göçmen yakalandı.

Türkiye genelinde 2024 yılının Ocak-Ağustos döneminde ise bu sayı 126 bin 766 oldu.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre en çok kaçak göçmen yakalanan yıl, 10 bin 482 ile 2023 yılı olarak kaydedildi.

2024 yılı Ocak-Ağustos ayları arasındaki dönemde yakalanan düzensiz göçmenlerin uyruklarına göre dağılımına bakıldığında ise 37 bin 452 ile Afganistan uyruklu düzensiz göçmenin yakalandığı tespit edildi.

İkinci sırada ise 27 bin 112 ile Suriye uyruklu düzensiz göçmenler takip etti.

Yakalanan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sayısının 201 bin 437 ile en yüksek seviyeye 2019 yılında ulaştığı belirtildi.

Türkiye’de geçici koruma statüsüne sahip tam 3 milyon 103 bin 606 Suriyeli bulunuyor.

Suriyelilerin 1 milyon 613 bin 657’si erkeklerden, 1 milyon 489 bin 949’u ise kadınlardan oluşuyor.

TOPLAM SURİYELİ SAYISI 3 MİLYON 103 BİN 606

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, Türkiye’de 2020 yılında 3 milyon 641 bin 370, 2021 yılında 3 milyon 535 bin 898, 2022 yılında 3 milyon 214 bin 780, 2024 yılı 1 Ağustos itibarıyla ise 3 milyon 103 bin 606 geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli bulunduğu görüldü.

16 milyon 186 bin 141 kişinin yaşadığı İstanbul’da 530 bin 217 Suriyeli yaşıyor.

Kayıtlı Suriyeli nüfusunun İstanbul’da yaşayan toplam kişi sayısına oranı ise yüzde 3,28.

İLK SIRADA İSTANBUL BULUNUYOR

Ağustos 2024 tarihi itibarıyla 1 milyon 109 bin 25 kişinin ikamet izni ile Türkiye’de bulunduğu görüldü.

İkamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancıların illere göre dağılımında İstanbul 540 bin 969 ile ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 127 bin 683 ile Antalya takip etti.

EN FAZLA İKAMET İZNİ BULUNAN YABANCILAR TÜRKMENİSTAN UYRUKLULAR

Ağustos 2024 itibarıyla ikamet izni ile Türkiye’de bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olan uyruğun 112 bin 43 ile Türkmenistan, 94 bin 44 ile Rusya uyruklu yabancılar takip etti.

Türkiye’de kısa dönem ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanların 68 bin 520 kişi ile Irak uyruklu yabancılar olduğu görüldü.

Öğrenci ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanlar 21 bin 249 kişi ile İran uyruklu yabancılar bulunurken, aile ikamet izni ile bulunan yabancılar arasında en fazla sayıya sahip olanların 14 bin 228 kişi ile Rusya uyruklu yabancılar oldu.