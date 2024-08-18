Türkiye'de günlerdir süren ve ciğerlerimizi yakan orman yangınları için Azerbaycan harekete geçti. Ülke genelinde çıkan 72 yangından 69'u kontrol altına alınırken İzmir'de ise alevler yerleşim yerlerine kadar geldi. Türkiye'nin yangınla mücadelesine ise kardeş ülke Azerbaycan'dan destek geldi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde "BE-200ÇS" amfibi uçağa ihtiyaç duyulduğu belirtilmişti. Talebe sessiz kalmayan kardeş ülke uçağı gönderdi.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI BU GECE GELECEK!

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, uçağın bu gece İzmir'e ineceğini söyleyerek, "Bu gece saat 23.00 itibarıyla halihazırda burada aktif görev yapan Be-200 model bir yangın söndürme aracı Adnan Menderes Havalimanı'na inmiş olacak" dedi.

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın bu yardımına karşılık teşekkür mesajı yayımladı. Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemiz genelindeki orman yangınlarını söndürme çalışmalarına verdiği değerli destek için can Azerbaycan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" denildi.