İlimiz boks antrenörlerinden Ziyaettin Türkoğlu, Okullarda Hayat Boyu Öğrenme Mesleki Eğitim Spor ve Kişisel Gelişim Federasyonu İl Temsilciliğine getirildi.

2018 yılında kurulan ve çalışmalarını sürdüren Federasyon Yönetimi Çorum İl Temsilciliği görevine Ziyaettin Türkoğlu’nu atadı.

Uzun yıllardır Boks antrenörü olarak Çorum’da sporun içinde olan Türkoğlu bundan sonra Federasyonun politikaları doğrultusunda yeni çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Ziyaettin Türkoğlu çocukların okul döneminde spor kültürü alması ve onla yetişmesinin yanında kişisel gelişimlerinede katkıda bulunmaya çalışacaklarını belirterek bu konuda Beden Eğitim Öğretmenleri ile ortak çalışmalar yapacaklarını belirterek kendini bu göreve layık gören Federasyon Başkanı ve yönetimine teşekkür etti.