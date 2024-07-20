Orta Kuşak Futbol Turnuvasında 27. şampiyon bugün belli olacak.

Bu yıl Yakup Burak Koşar adına düzenlenen Turnuvanın şampiyonluğu için Saylan Çelik ve Eker İnşaat takımları bugün saat 18’00’de Mimar Sinan sahasında karşılaşacaklar.

Bu yıl 16 takımın mücadele ettiği Orta Kuşak futbol turnuvasında grup ve eleme maçları sonunda Saylan Çelik ve Eker İnşaat takımları finale yükseldi.

İki takım bugün saat 27. şampiyonu belirlemek için karşılaşacaklar. Maçın normal süresinin berabere bitmesi halinde şampiyonu penaltı atışları belirleyecek.

Bugün oynanacak final maçının ardından düzenlenecek törenle ilk dört sırayı alan takımlara kupa sporculara madalyaları ile centilmen takım ve gol kralına ise ödülleri verilecek.