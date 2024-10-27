Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ta düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 16'sının taburcu edildiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
Bakanlık, terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın 16’sının taburcu edildiğini duyurdu. 6 yaralının durumunun stabil olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği açıklandı.
Editör: Anadolu Ajansı