FATİH BATTAR

Çorum’da ‘yağmaya teşebbüs etme suçundan’ dolayı tutuklanan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak olan 3 muhtarın avukatı Av. Ahmet Özdel, muhtarlara komplo kurulduğunu iddia etti.

Çorum Muhtarlar Federasyonu dernek binasında toplanan dernek üyesi muhtarlar, AK Parti İl Başkanı Murat Günay’dan ‘Ramazan yardım kartını’ zorla almaya çalıştıkları iddiasıyla yağmaya teşebbüs etme suçundan yargılanan üç muhtarın suçsuz olduklarını belirterek, tutuksuz yargılanmalarını istedi.

Tutuklanan muhtarların avukatlığını yapan Avukat Ahmet Özdel, dernek binasında bir açıklama yaparak adaleti istediklerini söyledi.

Özdel; “Olaydan günler sonra şikayet olur ve adliyeye aksediliyor ama olay adliyeye aksedilmeden önce basına servis ediliyor. Bir takım insanlar sosyal medya hesaplarından paylaşım yapıyor. Bu paylaşımlar bütün kamuoyu tarafından tanınan muhtarların zor durumda kalmasına sebep oluyor. Burda bir komplo varsa bu komplo görevden alınan üç muhtara uygulanan komplodur. Muhtarlar diyor ki; ‘Adalet istiyoruz. Suçumuz varsa cezamızı çekmeye razıyız. Adalet istiyoruz, çünkü biz asla yapma suçu işlemedik, yağma suçuna teşebbüs etmedik. Biz asla AK Parti İl Başkanı’ndan yardım çeki istemedik.” diyorlar. Hiçbir kimse bir başkasına yardım yapacağım diye yağma suçu işlemez, hırsızlık yapmaz. Bu üç muhtarın acil talebi şudur; ‘Biz çiftçiyiz, ailemizi geçindirmekle sorumluyuz. Onlarca dönüm arazimiz var. Tarımsal faaliyet yapıyoruz. Zaten tutuklanmakla rencide edildik, toplum içinde küçük düşürüldük ama bundan sonra tutuklu kalmamız çocuklarımızın ve ailelerimizin mağdur olmasına sebep olacaktır. Adaletin herkes için olduğunu toplumun bilmesi lazım. İnsanların suçlu yaftasıyla tutuklanıp, cezaevine atılması kabul edilebilir bir durum değildir. Hele hele kamuoyu tarafından tanınan üç muhtarın günler sonra yapılan bir şikayetle tutuklanması kabul edilebilir bir durum değildir. Her ne kadar olayın mağduru meslektaşımız gözükse bile biz adaletin yerine gelmesi için çaba harcamalıyız.” ifadelerini kullandı.