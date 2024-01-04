İkinci yarının ilk maçında Ahlatcı Çorum FK deplasmanında mücadele edecek olan Tuzlaspor hazırlıklarına başladı.

Bir haftalık iznin ardından Tuzlaspor tesislerinde toplanan mavi beyazlı takım Teknik Direktör Bekir İrtegün yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarına başladı. Kadroda bulunan tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma hareketleri ve ardından toplu olarak yapılan tempolu koşula rile devam etti.

Teknik Direktör Bekir İrtegün ikinci yarı hazırlıkları öncesinde futbolcularla yaptığı toplantıda iktinci yarıya iyi başlamak istediklerini belirterek kısa sürecek devre arası çalışmalarında tüm futbolculardan yüksek tempo beklediğini söyledi. Tuzlaspor bugün yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.