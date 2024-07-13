Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Afacan, son günlerde basında ve sosyal medyada yer alan, Laçin’de bir aile hekiminin eczacılardan cemaatlere yardım topladığı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından gündeme getirilen bu iddiaların, mesleki etik ve deontoloji açısından son derece ciddi olduğunu belirten Erol Afacan, “İddialara göre, Laçin’de görev yapan bir aile hekimi, eczacılardan cemaatlere yardım adı altında para talep etmekte ve bu talebe yanıt vermeyen eczacıları hastalara ilaç yazmamakla tehdit etmektedir. Bu iddialarla ilgili Çorum Eczacı Odası olarak 05.10.2023 tarih 550 sayı ve 05.10.2023 tarih ve 551 sayılı yazılarımızla kurumlarla derhal iletişime geçilmiş ve olayın araştırılması için gerekli adımlar atılmıştır. Gerek İl Sağlık Müdürlüğü gerekse de Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde soruşturma başlatılmış olup, bu soruşturmaların bazıları halen devam etmektedir” dedi.

Soruşturmaların akıbetine göre, adı geçen eczanelerle ilgili olarak Çorum Eczacı Odası Haysiyet Divanı tarafından da gerekli incelemelerin yapılacağını kaydeden Afacan, “6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ve 1841 sayılı Türk Eczacıları Deontoloji Tüzüğü kapsamında değerlendirilecek olan dosyalar, gerek görüldüğünde Türk Eczacıları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı’na sevk edilecektir. Yüksek Haysiyet Divanınca yapılacak değerlendirme sonucunda meslek kanunumuza ve deontoloji tüzüğümüze aykırı davranış yaptığı kesinleşen eczanelere mevzuatlarımız kapsamında caydırıcı ceza-i yaptırımlar uygulanacaktır. Çorum Eczacı Odası olarak, meslektaşlarımızın ve halkımızın güvenliği ile ilgili her türlü iddianın yakından takipçisi olacağımızı, mesleki etik ve deontoloji kurallarına aykırı davranışların asla kabul edilmeyeceğini bir kez daha vurgulamak isteriz. Bu vesileyle, sağlık sistemimizin her kademesinde etik değerlerin korunması gerektiğine olan inancımızı bir kez daha belirtir, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm yetkilileri duyarlılığa davet ederiz” ifadelerini kullandı.