Çorum Belediyespor güreş takımından bir şampiyonlukta grekoromende.

Ordu’da yapılan U 11 Baki Yürüker Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Alperen Demirkol şampiyon oldu.

Ordu Recep Kara Spor Salonu’nda yapılan Baki Yürüken U 11 ve U 13 Türkiye Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan 57 kiloda mücadele eden Alperen Demirkol zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği final maçında Denizli Yeşil Çivril kulübünden Mehmet Daşgın’ı yenerek sıkletinde Türkiye Şampiyonluğunu kazandı.

Bu sıklette Gaziantep’ten ferdi olarak katılan Muhammet Y. Tosun ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor’dan Resuf Efe Duman ise üçüncü oldular.

Grekoromen stilde Çorum’a madalya kazandıran tek isim Alperen Demirkol oldu.