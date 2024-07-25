Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek olan U 12 turnuası bu yıl 30-31 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

İtfaiye sahasında oynanacak turnuvada ilimizden Ahlatcı Çorum FK, Çorum Vefaspor ile birlikte Sivasspor, Amasya İl Özel İdarespor, Gaziantep Ayıntapspor, Keçiören Ayvalıspor, Samsun Kadıköyspor, Sivas İdman Yurdu, Kırıkkalespor, Yozgat Yurdum Gençlikspor, Kayseri Gültepespor ve Sinopspor olmak üzere toplam 12 takım mücadele edecek.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlarda değişik illerden 12 takım mücadele edecek.