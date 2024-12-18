Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan U 13 ve U 17 liglerinin teknik toplantısının 10 Ocak cuma günü yapılacağını belirterek bu kategoride mücadele edecek kulüplerin birer temsilcilerin katılması gerektiğini açıkladı.

Ayan, 2024-25 amatör futbol sezonunda U 13 ve U 17 liglerinin fikstür çekimleri ve statülerinin belirleneceği teknik toplantının 10 Ocak cuma günü saat 15’de ASKF Toplantı Salonunda yapılacağını açıkladı.

Engin Ayan iki kategoride mücadele edecek kulüplerin yetkililerinin bu toplantıya katılması gerektiğini söyledi.