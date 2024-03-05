U 13 liginde ilk hafta maçları tamamlandı. Lig başlamadan çekilmeler de devam ediyor.

A grubunda haftanın kritik maçında Çorum Anadolu FK ile Kültürspor arasındaki maçtan Anadolu FK 3-2 galip ayrılırken Osmancık Belediyespor ise 1907 Gençlikspor deplasmanından 1-0 galibiyet ile döndü.

Osmancık Kandiberspor ise Alaca Belediyespor karşısında 7-1 galip gelerek ilk haftanın lideri oldu.

B grubunda ise iki takım birden çekilince takım sayısı beşe düştü. Haftanın oynanan maçlarında Vefa Gençlikspor, İl Özel İdarespor karşısında 9-1 galip gelirken Çorumspor ise Vefa Devanespor ile girdiği gol düellosundan 3-2 galip ayrıldı.

C grubunda ise Çorum idman Yurdu, Sungurlu Belediyespor deplasmanında 2-0 galip gelirken Mimar Sinan ise İskilipgücüspor’u deplasmanda 6-0 yenerek iddiasını ortaya koydu.

Bu grupta Çorum FK ise ligden çekilen Mecitözüspor ile oynamadan üç puanla haftayı kapattı.

B grubundan Buharaspor’un ardından Ulukavakspor’da sporcu yetersizliği nedeni ile ligden çekilme dilekçesi verdi ve bu grupta takım sayısı beşe düştü.

C grubundan ise Mecitözüspor takımı ligden çekilmişti.