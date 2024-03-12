U 13 Liginde gruplarda ikinci hafta maçları oynandı.

Bol gollü geçen ikinci hafta maçlarında Hattuşaspor ile Çorum Anadolu FK takımlarının gol düellosundan takımlar 4-4 beraberlik ile ayrılarak haftayı birer puanla tamamladılar.

Grubun diğer maçında Osmancık Kandiberspor takımı deplasmanda HE Kültürspor’u tek golle 1-0 yenerek haftayı üç puanla tamamladı.

Alaca Belediyespor sahasında konuk ettiği 1907 Gençlikspor’u 2-1 yenerek üç puanın sahibi oldu.

B grubunda ise Gençlerbirliği 2-0 öne geçtiği maçta İl Özel İdarespor’a ikinci yarıda yediği gollerle 5-2 yenilerek Özel İdarespor üç puanın sahibi oldu.

Vefa Gençlikspor ise Vefa Devane Gençlikspor’u 8-0 gibsi farklı skorla yendi.

Çorumspor ise ligden çekilen Ulukavakspor önünde hükmen galip geldi.

C grubunda ise bol gollü bir hafta geçti.

Oynanan iki maçta 22 gol atıldı. Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurlu Belediyespor’u 8-0 yenerken Çorum FK ise İskilipgücüspor önünde 13-1’lik skorla galip ayrıldı.

Mecitözü Gençlerbirliği ise Mecitözüspor önünde hükmen galip geldi.