İsmail Demirci U 13 Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında son gün iki altın madalya daha.

Milli Eğitimspor Kulübünden iki güreşci altın madalyanın sahibi olurken kulüp olarakta Türkiye üçüncülüğünü kazanarak büyük bir başarıya imza attılar.

25-28 Temmuz tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonu’nda yapılan U 13 Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Milli Eğitimspor kulübünden Enes Yasin Kalender 44 kiloda mücadele etti. Sıkletinde altı maçını kazanarak finale yükselen Kalender final maçında Bursu Yıldırımspor’dan Taha Öztürk ile zorlu bir maça çıktı.

Büyük çekişmeye sahne olan final maçında rakibine 3-2 üstünlük kuran Kalender sıkletinde şampiyon olarak Kırkpınar’ın ardından minderde de başarılı olacağını gösterdi.

68 kiloda mücadele eden Çorum Milli Eğitimspor kulübünden Yiğit Emir Yılmaz ise beş maçını sayı vermeden çıktığı final maçında Muğla’lı rakibi İsmail Alp Yetkin önünde teknik üstünlük ile yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

240 takımın mücadele ettiği U 13 Türkiye Şampiyonasında Milli Eğitimspor kulübü kazandığı iki altın madalya ile tükım üçüncülüğü kupasının sahibi oldu.

Takım sıralamasında Muğla Fethiye GSK 71 puanla birinci olurken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 63 puanla ikinci, Çorum İl Milli Eğitim ise 56 puanla üçüncü sırada yer aldı.