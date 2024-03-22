U 13 Liginde dördüncü hafta maçları hafta içinde tamamlandı.

A grubunda Osmancık Kandiberspor, B grubunda Vefa Gençlikspor, C grubunda ise Çorum FK takımları lider durumdalar.

A grubunda dördüncü hafta maçlarında Osmancık Kandiberspor takımı Çorum Anadolu FK önünde zorlanmadı ve 4-0 galip gelerek dördüncü maçından da üç puanla ayrıldı ve liderliğini sürdürdü.

Osmancık Belediyespor da HE kültürspor deplasmanından 4-2’lik galibiyet ve üç puanla dönerek yoluna kayıpsız devam etti.

Hattuşa Gençlikspor ise 1907Gençlikspor önünde 2-0 galip gelerek ilk galibiyetini aldı. Alaca Belediyespor grupta haftayı bay geçti.

B grubunda ise tek maç oynandı. İl Özel İdaresi Gençlikspor, Vefa Devanespor’u 2-1 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Vefa Gençlikspor, Buharaspor önünde hükmen galip gelerek liderliğini devam ettirirken Gençlerbirliği de Ulukavakspor ile oynamadan üç puanın sahibi oldu. Grupta Çorumspor haftayı bay geçti.

C grubunda ise kayıpsız Çorum FK, Çorum İdman Yurdu önünde 4-0 galip gelerek liderliğini devam ettirdi.

Sungurlu Belediyespor, Mecitözü Gençlerbirliği deplasmanından 2-1 galip ayrılarak ilk galibiyetini aldı.

İskilipgücüspor ise ligden çekilen Mecitözüspor karşısında oynamadan üç puanla haftayı kapattı.

U 13 liginde gruplarda beşinci hafta maçları hafta sonunda oynanacak.