Amatör futbolda sezonun ikinci başlayan kategorisi U 14’de ilk hafta fileler golü doydu.

Ligde ilk haftada oynanan sekiz maçta 48 gol atılırken gol başına atılan gol sayısı altı oldu.

İki grupta 16 takımın mücadele ettiği U 14 liginde A grubunda sezonun ilk maçında Vefa Devane Gençlikspor takımı 1907 Gençlikspor’u 7-0 yenerek gruba iddialı başladı.

HE Kültürspor, İkbalspor önünde 3-1 galip gelirken Hattuşa Gençlikspor ise Mecitözü Gençlerbirliği karşısında 9-1’lik farklı skorla galip ayrıldı. Osmancık Kandiberspor ise sahasındaki ilk maçta Gençlerbirliği karşısında 5-0 galip geldi.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor ilk haftanın en farklı galibiyetini aldı.

Çorum Anadolu FK karşısında gol şov yapan Vefa Gençlikspor maçtan 14-0 galip ayrıldı. Gençlik Mimar Sinanspon ile Çorum İdman Yurdu arasınaki maç ise haftanın çekişmeli geçen iki maçından biri oldu.

Mimar Sinanspor maçtan 1-0 galip ayrılarak sezona üç puanla başladı.

İl Özel İdarespor ise Çorumspor önünde 3-1 galip gelirken Alaca Belediyespor ise Alacagücü’nün ligden çekilmesi nedeni ile ilk haftayı oynamadan üç puanla kapattı.

İkinci maçlar pazar günü

U 14 liginde gruplarda ikinci hafta maçları pazar günü oynanacak.

Devane sahasında üç maç oynanacak. Gençlerbirliği- 1907 Gençlikspor, Vefa Devane Gençlikspor- Hattuşa Gençlikspor ve HE Kültürspor- Osmancık Kandiberspor takımları Devane sahasında karşılaşacaklar.

İtfaiye sahasında ise Vefa Gençlikspor- Çorum İdman Yurdu ve Gençlik Mimar Sinanspor- Çorumspor takımları mücadele edecek.

Mecitözü sahasında Mecitözü Gençlerbirliği-İkbalspor ile Alaca sahasında ise Alaca Belediyespor ile Çorum Anadolu FK takımları karşılaşacak.