U 14 Liginde gruplarda ikinci hafta maçları tamamlandı.

Bu haftada fileler gole doydu.

Ligde oynanan sekiz maçta 40 gol atıldı. A grubunda haftanın ilk maçında Gençlerbirliği takımı 1907 Gençlikspor önünde 6-0’lık farklı skorla galip geldi.

Grubun diğer maçında Vefa Devane Gençlikspor takımı Hattuşa Gençlikspor önünde 2-0’lık skorla üç puanın sahibi oldu.

Osmancık Kandiberspor ise HE Kültürspor deplasmanında 6-0 galip gelerek ikinci maçınıda kazandı. Grubun son maçında ise Mecitözü Gençlerbirliği takımı sahasında İkbalspor’u 5-1 yenmeyi başardı.

B grubunda ise Vefa Gençlikspor, Çorum İdman Yurdu önünde 6-1 galip gelirken Gençlik Mimar Sinanspor ise Çorumspor’u 5-0’lık skorla geçti.

İl Özel İdarespor ligden çekilen Alacagücü önünde 3-0 hükmen galip gelirken ÇorumAnadolu FK ise Alaca Belediyespor deplasmanında 4-1 galip geldi.