Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan bu hafta sonu oynanacak U 14 ve U 16 maçlarının erteleme karşılaşmaları olduğunu belirterek kulüpleri tescil tarihine göre oynatacakları futbolculara dikkat etmesi için uyarıda bulundu.

Engin Ayan 6 ocak’ta oynanacak U 16 Ligi ve 7 Ocak’ta oynanacak U 14 ligi maçlarının 4 hafta erteleme müsabakaları olduğunu belirterek ‘Bu hafta sonu oynanacak maçlarda maçların oynanacağı 4. hafta tarihinden önce tescil edilen futbolcular forma giyebilecek. Bu tarihten sonra lisans çıkan veya tescil edilen futbolcular ise bu maçlarda forma giyemeyecekler. Aksi takdirde oynatan takımlar hükmen mağlup sayılacak’ dedi.